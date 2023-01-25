"АиФ": Владимиру Высоцкому казалось, что он лично участвовал в ВОВ

Сегодня исполнилось бы 85 лет певцу и актёру Владимиру Высоцкому. Многие представители российского шоу-бизнеса и медиа персоны почтили память легендарного артиста.

В репертуаре Высоцкого было немало песен о войне. Певец умел писать их настолько искренне, что даже фронтовики верили, будто артист воевал и сам. Он часто получал письма от людей, прошедших поле боя. В посланиях люди признавались, что узнали во Владимире Высоцком своего боевого товарища. Многие поклонники удивлялись тому, что на самом деле артист никогда не воевал.

"Мы — люди, которые сейчас пишем о войне, которые никогда не воевали, — как бы довоёвываем, как бы комплекс вины восполняем", — так Владимир Высоцкий объяснял свой интерес к военной теме.

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