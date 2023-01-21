Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против РФ

Представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко пожаловалась, что организаторы не позволили ей высказаться против России. Другие участницы были приглашены на сцену для награждения, однако её не позвали. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP.

Организаторы лишь записали видео за день до финала, после чего показали её выступление в ходе трансляции.

"Но микрофон мне не дали", — пожаловалась она.

Апанасенко напомнила, что "конфликт" продолжается.

Напоминаем, что на конкурсе одержала победу представительница Соединённых Штатов Р'Бонни Габриэль.

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