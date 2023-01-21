Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МО Украины Резников: британский вертолёт Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи
В Киеве заявили о скорых поставках военной авиации Украине
Дандыкин заявил, что США уготовили Украине судьбу Афганистана
Ходаковский о двух сценариях СВО: либо остановиться и дальше не воевать, либо пытаться брать города
Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем
На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны
Актёр Павел Сердюк заявил о психологическом насилии во время съёмок "Моей прекрасной няни"
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Шоумен Гарик Мартиросян приехал из Армении ради съёмок в шоу с Мариной Кравец

Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против РФ

Шоу-бизнес

Представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко пожаловалась, что организаторы не позволили ей высказаться против России. Другие участницы были приглашены на сцену для награждения, однако её не позвали. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP.

Организаторы лишь записали видео за день до финала, после чего показали её выступление в ходе трансляции.

"Но микрофон мне не дали", — пожаловалась она.

Апанасенко напомнила, что "конфликт" продолжается.

Напоминаем, что на конкурсе одержала победу представительница Соединённых Штатов Р'Бонни Габриэль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ

США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.

WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Последние материалы
Глава МО Украины Резников: британский вертолёт Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи
Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против РФ
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи
В Киеве заявили о скорых поставках военной авиации Украине
Дандыкин заявил, что США уготовили Украине судьбу Афганистана
Ходаковский о двух сценариях СВО: либо остановиться и дальше не воевать, либо пытаться брать города
Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем
На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны
Актёр Павел Сердюк заявил о психологическом насилии во время съёмок "Моей прекрасной няни"
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников