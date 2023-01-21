Украинка Апанасенко заявила, что "никак" не относилась к россиянке на конкурсе "Мисс Вселенная"

Представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко после шквала критики заявила, что не относилась брезгливо к конкурентке из России, цитирует её Star Hit.

По словам Апанасенко, она не настраивала участниц конкурса против россиянки Анны Линниковой. Все девушки общались с Анной, а Виктория просто её игнорировала. Она с ней не ссорилась и даже на неё не смотрела.

Украинка рассказала, что вовремя фотосъемки Анна подошла к ней, что она восприняла как провокацию. Уходить она не стала, хотя было желание, а просто отошла, чтобы не казаться "истеричкой".

Виктория заявила, что не относилась к сопернице брезгливо, добавив, что она к ней "никак не относилась".

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