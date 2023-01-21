Шоумен Гарик Мартиросян приехал из Армении ради съёмок в шоу с Мариной Кравец

Телеведущий Гарик Мартиросян вернулся в Россию ради нового проекта на российском ТВ. Комик после начала спецоперации на Украине жил в Армении и приезжал в страну по работе.

В новом выпуске юмористического шоу Comedy Club бывший резидент появился в качестве гостя и сопровождала его не жена Жанна Левина, а Марина Кравец. Артист рассказал, что они стали ведущими нового шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ.

В беседе с Гариком Харламовым и Андреем Бебуришвили юморист заявил, что Кравец очень профессионально выполняла роль его соведущей и зрителей "Конфетки" ждёт шоу нового формата.

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