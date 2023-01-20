Екатерина Варнава кардинально сменила имидж и показала результат: Поклонники в восторге

Российская актриса Екатерина Варнава кардинально изменила свою причёску. Снимками преображения она поделилась в своих социальных сетях.

Екатерина Варнава

38-летняя актриса Екатерина Варнава решила изменить свой иммидж. В соцсетях она показала свою обновленную прическу. Знаменитость решила сделать чёлку и покрасить волосы в насыщенный каштановый оттенок. Процесс преображения в салоне красоты она снимала на видео, которым поделилась с подписчиками.

Поклонники остались в восторге, по достоинству оценив новую причёску актрисы. В комментариях они писали: "Вам очень красиво и с цветом, и с чёлкой", "Екатерина, вам очень идёт", "Безумно красивая! Отличные перемены в имидже", "Получилось очень стильно".

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