Рудченко: Монеточке за границей придётся искать новый вид заработка

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) придётся за рубежом искать новые виды заработка, потому как её творчество за границей не востребовано, потому что она поёт на русском языке, пишет iReactor.

"Она уже отказывается от российского рынка. Я бы этот поступок оценил, как глупый, потому что её творчество за границей будет никому не интересно и не нужно, так как она поёт на русском языке. Ей придётся заниматься чем-то другим, вряд ли она будет там популярна как певица", — заключил он.

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