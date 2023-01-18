Политик Худяков заявил, что Пугачёва после переезда в Израиль стала похожа на "бледную тень"

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала в Израиль. Позже она возвращалась на короткий срок на родину, но остаться не захотела. Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков высказался о поступках Примадонны и заявил, что певица приезжала в Москву, чтобы "поговорить с важными людьми о дальнейшей работе её мужа в России".

Худяков в своём Telegram-канале отметил, что Пугачёва теперь лишь изображает на публику радость и счастье, однако в душе она глубоко несчастна и потеряна в Израиле, куда последовала за супругом. Политик уверен, что Примадонна сделала неправильный выбор. Ей бы следовало не идти на поводу у юмориста, а самой попытаться наставить его на правильный путь.

"Она, как бледная тень, потерянная, говорят, бродит по Тель-Авиву, пока он колесит с гастролями", — рассказал Худяков в Сети.

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