Музыкант Игорь Николаев опубликовал фото в Сети с девушкой в Дубай

Композитор Игорь Николаев опубликовал в Сети фото с молодой девушкой в обнимку. Поклонники артиста отметили, что "горячая брюнетка очень похожа на Наташу Королёву".

Николаева, после громкого развода с Королёвой, смогла покорить молодая Юлия Проскурякова. Артист неоднократно упомянал о том, что он счастлив в браке. Более того, молодая избранница подарила ему дочь Веронику.

В Сети композитор и певец поделился фотографией из Дубай, где стоит в обнимку с неизвестной девушкой, сильно напоминающей, молодую Королёву. Подписчики артистка заинтересовались особой и выяснили, что на фото подруга Жан-Клода Ван Дамма.

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