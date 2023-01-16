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Продюсер Юрий Бардаш назвал свою бывшую жену Луну "украинской нацисткой"

Шоу-бизнес

Украинский продюсер Юрий Бардаш в эфире шоу "Откровенно с татаркой" раскритиковал поведение своей супруги певицы Луны. По его словам из-за пропаганды на Украине его бывшая супруга причиняет вред их общему сыну Жоре.

Бардаш с 28 февраля 2022 года не появлялся на родине и публично поддерживает действия России в соседней стране. Также музыкант возмущён тем, что Екатерина Герасимова позволяет его сыну, который вместе с мамой сейчас на Украине, рисовать и публиковать в Сети "похабные рисунки с Путиным".

"Валите оттуда. Ты что? Весь стресс ребенка на тебе. И всё из-за упертой украинской патриотичности. Ты считала себя "славянской принцессой". На деле оказалась "украинской нацисткой", — заявил Бардаш.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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