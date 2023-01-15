Певица Ольга Зарубина сообщила, что Кикабидзе перенёс сильный стресс перед смертью

Певица Ольга Зарубина высказалась о внезапной кончине актёра Вахтанга Кикабидзе и заявила, что здоровье артиста сильно ухудшилось после личной трагедии. Год назад легендарный мэтр потерял любимую жену, с которой прожил 60 лет.

Зарубина пояснила, что Кикабидзе был болен, но смерть супруги Ирины, сильно усугубила его состояние.

"Мужчине очень трудно пережить уход любимой. Вахтанг из-за её смерти пережил сильный стресс. Потому что он её любил невероятно. Ему было непросто пережить такую трагедию — уход любимой. Он этого сделать не смог. Конечно, нам всем его будет не хватать", — сказала певица в беседе с изданием "МК".

После новости о смерти 84-летнего Кикабидзе, многие представители российского шоу-бизнеса высказали слова соболезнования в Сети и вспомнили о невероятном таланте актёра.

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