Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть актёра Вахтанга Кикабидзе и написал трогательный пост в Сети. Он также объяснил, почему умершему артисту "простили" поддержку Украины во время СВО, а Максиму Галкину* нет.
"Не стало близкого мне человека. Нас связывала многолетняя дружба. Буба был крёстным отцом моей дочери Данаи. Мы его бесконечно любили, не смотря на политические взгляды и разногласия", — заявил продюсер в беседе с "МК".
Пригожин отметил, что Кикабидзе был гражданином Грузии и никогда не получал российских госнаград, финансовой поддержки государства. Более того, ушедший актёр неоднократно критиковал современную Россию и предпочёл жить на родине.
"Начнём с того, что Кикабидзе — гражданин Грузии. И ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотациями, не работал на федеральных каналах. После 2008 года он ни разу не был в России. Не любил нашу власть. Он выбрал такую позицию", — заявил Пригожин.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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