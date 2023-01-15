Иосиф Пригожин объяснил разницу между умершим Кикабидзе и Галкиным* в поддержке Украины

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть актёра Вахтанга Кикабидзе и написал трогательный пост в Сети. Он также объяснил, почему умершему артисту "простили" поддержку Украины во время СВО, а Максиму Галкину* нет.

"Не стало близкого мне человека. Нас связывала многолетняя дружба. Буба был крёстным отцом моей дочери Данаи. Мы его бесконечно любили, не смотря на политические взгляды и разногласия", — заявил продюсер в беседе с "МК".

Пригожин отметил, что Кикабидзе был гражданином Грузии и никогда не получал российских госнаград, финансовой поддержки государства. Более того, ушедший актёр неоднократно критиковал современную Россию и предпочёл жить на родине.

"Начнём с того, что Кикабидзе — гражданин Грузии. И ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотациями, не работал на федеральных каналах. После 2008 года он ни разу не был в России. Не любил нашу власть. Он выбрал такую позицию", — заявил Пригожин.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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