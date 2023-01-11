KP.RU: расходы Аллы Пугачёвой в Израиле превысили доходы после отъезда из России

Певица Алла Пугачёва вместе с семьёй уехала из России после начала спецоперации на Украине. Артистка ликвидировала свой бизнес на родине и обосновалась в Израиле.

Замок, в котором жила звёздная семья выставлялся на продажу, однако из-за отсутствия покупателя, объявление было снято. На данный момент элитные апартаменты пустуют, но за ними присматривает обслуживающий персонал семьи.

После переезда за границу и закрытия компании Примадонны, её доходы сильно упали и она вместе с детьми вынуждена жить за счёт выступлений мужа.

В Израиле супругам тоже приходится тратиться на быт — на домработницу и на двух нянь для детей. Израильские помощники обходятся Пугачёвой и её супругу почти в полмиллиона рублей ежемесячно. А это большие деньги даже для таких звёзд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.