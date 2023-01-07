Певец Владимир Пресняков пообещал отдать деньги с концертов в поддержку участников СВО

Российский певец Владимир Пресняков во время сольного концерта в Москве заявил о том, что все вырученные деньги с выступления он передаст в поддержку военнослужащим России, которые находятся в зоне СВО на Украине.

На концерте певец порадовал фанатов свежими и уже популярными композициями. Пресняков красиво пел вживую, а зрители с радостью подпевали и аплодировали артисту.

"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это благодаря вам. А теперь давайте попоём и поживём!", — заявил музыкант со сцены на Новом Арбате.

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