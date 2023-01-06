Ксения Собчак считает, что Никита Михалков единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой "доступ к телу" Владимира Путина.
Журналистка заверила, что желает Михалкову здоровья и долгих лет жизни. Она отметила что знаменитый режиссёр является главным посредником между президентом РФ и деятелями культуры.
"Для Путина, который и раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем "культура" (а сейчас так и вообще), Михалков и был культурой — от него он получал все новости этой сферы", — написала Собчак в своём микроблоге.
Журналистка уверена, что вся система выстроена сейчас под Михалкова, так как во всех сферах — близкие ему люди.
"Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области", — выразила своё мнение Ксения.
Собчак считает, что никто не сможет занять место Михалкова, если режиссёра не станет.
"Новый доступ к телу никто не даст", — объяснила Собчак.
Ранее сообщалось, что режиссёр Никита Михалков впервые вышел на связь после своей госпитализации.
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