Собчак высказалась о болезни Никиты Михалкова: "Новый доступ к телу никто не даст"

Ксения Собчак считает, что Никита Михалков единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой "доступ к телу" Владимира Путина.

Журналистка заверила, что желает Михалкову здоровья и долгих лет жизни. Она отметила что знаменитый режиссёр является главным посредником между президентом РФ и деятелями культуры.

"Для Путина, который и раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем "культура" (а сейчас так и вообще), Михалков и был культурой — от него он получал все новости этой сферы", — написала Собчак в своём микроблоге.

Журналистка уверена, что вся система выстроена сейчас под Михалкова, так как во всех сферах — близкие ему люди.

"Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак считает, что никто не сможет занять место Михалкова, если режиссёра не станет.

"Новый доступ к телу никто не даст", — объяснила Собчак.

Ранее сообщалось, что режиссёр Никита Михалков впервые вышел на связь после своей госпитализации.

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