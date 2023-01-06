Режиссёр Никита Михалков впервые вышел на связь после своей госпитализации

Российский кинорежиссёр Никита Михалков был экстренно госпитализирован в больницу из-за ухудшения здоровья. Близкие и пресс-секретарь деятеля не сообщили точного диагноза.

С больничной койки Михалков продолжил вещать для любимых поклонников в соцсетях. В Telegram-канале "Бесогон" появился новый пост от Никиты Сергеевича с фрагментом из выпуска от 16 июля 2022 года.

"Анекдот про охотника, а также исполнившаяся мечта европейских политиков быть похожими на Владимира Путина", — подписано видео.

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