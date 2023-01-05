Певица Распутина считает, что Алла Пугачёва "испугалась и не поняла, что происходит"

Российская певица Маша Распутина в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым озвучила печальный "диагноз" Аллы Пугачёвой.

Артистка заявила, что Примадонна не намеренно обидела соотечественников. Окружение и самомнение сыграло с певицей злую шутку, заявила Распутина в эфире передачи.

Также советская артистка отметила, что Алла Борисовна устала от жизни и после начала спецоперации на Украине не поняла что происходит, испугалась.

"Бывает и такое, ведь когда живешь своим маленьким мирком, не понимаешь, что происходит. От певцов и певиц ничего не зависит сейчас, многое решает народ. Если говорить о жизни твоей Родины, твоей страны, то тут молчать не стоит", — заявила звезда.

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