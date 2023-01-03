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Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле являются близкими подругами. После начала СВО на Украине Примадонна приняла решение уехать из России с семьёй, а латвийская певица поддержала её.

Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест

Вайкуле также неоднократно высказывалась против действий ВС РФ в соседней стране. Более того артистка заявила, что Пугачёва всю себя отдала России, а взамен этого получила плевок в душу.

До февральских событий 2022 года Алла Борисовна часто гостила у Вайкуле в Латвии. Давние коллеги записывали и публиковали в Сети шутливые видео.

На одном из таких видео певицы рассказывают как у них проходит знакомство с различными социальными сетями и общение с поклонниками. Вайкуле во время записи кривляется перед камерой и показывает язык.

"Я за свою жизнь наобщалась так, что мне даже нет нужды в этом. Но, тем не менее, мне это интересно", — похвасталась Алла Борисовна.

 

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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