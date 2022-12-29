Вдова умершего от рака юмориста Александра Пономаренко винит себя в смерти мужа

Вдова юмориста Александра Пономаренко впервые высказалась о смерти мужа и призналась, что винит себя за молчание. Анна Пономаренко заявила, никто из друзей и знакомых не знал о том, что у семьи не было средств на лечение.

Звезда "Аншлага" и "Кривого зеркала" Александр Пономаренко долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти артист планировал отправиться за границу на лечение, но не успел собрать нужную сумму денег.

Супруга юмориста Анна Пономаренко призналась, что винит себя в смерти мужа. Практически никто не знал, что у нас было тяжёлое положение, а Саше так плохо, передаёт слова вдовы издание "Комсомольская правда".

"Мужу требовались лекарства и средства на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь….Я уже даже чувствую свою вину за это," — сказала Анна.

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