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Охлобыстин пригрозил участникам новогодних ТВ-шоу: Кувалда рано или поздно придёт ко всем

Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин назвал участников новогодних огоньков мажорами и "укросопережеванцами". Он уверен, что артистов ждёт кувалда.

Звезда сериала "Интерны" остался недоволен передачами, которые покажут ао центральным телеканалам на новогодние праздники.

"Понимаю что нас в очередной раз предадут. И поиздеваются всласть. Мажоры, п…… и укросопережеванцы. Пошлость, разврат, предательство", — написал Охлобыстин в своём микроблоге.

Он с сожалением констатировал, что ничего не изменилось, несмотря на то, что пролилось много крови.

"Ну ничего. Кувалда рано или поздно придёт ко всем. Играйте музыканты! А мы вам всей Россией подыграем", — предупредил артист.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, почему не общается со своим крестником, актёром Артуром Смольяниновым.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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