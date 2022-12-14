Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО
Spectator: Польша имеет право на претензии к ФРГ, но репарации не решат проблему
Politico: Европа планирует использовать Балканы для борьбы с Россией и Китаем
Артамонов допустил, что войска ВСУ могут нанести удар по Москве и Подмосковью
Военкор Стешин: взятие Артёмовска ВС РФ станет переломным моментом в СВО
Арестович: ВС РФ готовят резервы для большого наступления в ходе СВО на Украине
Пушилин: в ДНР не проводится мобилизация, такие решения даже не обсуждаются
Сенатор Джабаров назвал отвратительной работу морпехов Британии в СВО на Украине
Суд Ставрополья может признать действия нацистов во время ВОВ геноцидом

Сергей Лавров поставил крест на карьере Елены Воробей в России

Шоу-бизнес

Советская актриса Елена Воробей, некогда популярная юмористка, потеряла былую славу и пытается найти себя в других профессиях. Известный продюсер Сергей Лавров рассказал о невысоких шансах Елены, на отечественной эстраде проявиться как певице.

По словам продюсера, в своё время многие из коллег Воробей пытались начать карьеру певцов и актёров разных жанров, однако ни у кого так и не вышло. Единственный, кто пел и поёт хорошо — это Ревва, отметил Сергей.

Также Лавров заявил, способностей Елены не достаточно, чтобы составить конкуренцию уже известным звёздам российской эстрады. Более того, каждый год на этом поприще появляются новые, молодые таланты.

"У Воробей вряд ли получится. Она далеко не гастролер номер один. Такой формат подойдет для свадеб", - сказал Лавров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Последние материалы
Spectator: Польша имеет право на претензии к ФРГ, но репарации не решат проблему
Сергей Лавров поставил крест на карьере Елены Воробей в России
Politico: Европа планирует использовать Балканы для борьбы с Россией и Китаем
Артамонов допустил, что войска ВСУ могут нанести удар по Москве и Подмосковью
Наличие питомца, страдающего диабетом, накладывает на владельца большую ответственность
Британский генерал признался: наши морпехи незаметно воюют на Украине
Военкор Стешин: взятие Артёмовска ВС РФ станет переломным моментом в СВО
Арестович: ВС РФ готовят резервы для большого наступления в ходе СВО на Украине
Пушилин: в ДНР не проводится мобилизация, такие решения даже не обсуждаются
Советские автомобили: истории Москвича-400 и 408, ВАЗ-2121 и ГАЗ-14
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников