Сергей Лавров поставил крест на карьере Елены Воробей в России

Советская актриса Елена Воробей, некогда популярная юмористка, потеряла былую славу и пытается найти себя в других профессиях. Известный продюсер Сергей Лавров рассказал о невысоких шансах Елены, на отечественной эстраде проявиться как певице.

По словам продюсера, в своё время многие из коллег Воробей пытались начать карьеру певцов и актёров разных жанров, однако ни у кого так и не вышло. Единственный, кто пел и поёт хорошо — это Ревва, отметил Сергей.

Также Лавров заявил, способностей Елены не достаточно, чтобы составить конкуренцию уже известным звёздам российской эстрады. Более того, каждый год на этом поприще появляются новые, молодые таланты.

"У Воробей вряд ли получится. Она далеко не гастролер номер один. Такой формат подойдет для свадеб", - сказал Лавров.

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