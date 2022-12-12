Александр Серов отдает 500 000 рублей в месяц на содержание своей недвижимости

Российский певец Александр Серов в эфире передачи "Звёзды сошлись" заявил о том, что с трудом находит средства на содержание своего имущества. Артист отметил, ежемесячные траты доходят до полумиллиона рублей.

Серов рассказал, в его владении находятся несколько квартир и домов, за которыми следят наёмные работники. Певец часто натыкается на мошенников, поэтому финансами также заведует специальный человек. После перенесенной коронавирусной инфекции стало тяжело за всем следить, отметил в студии передачи Александр.

В ходе разговора, 71-летний артист признался содержать и оплачивать счета за всю недвижимость становиться тяжело, так как сумма ежемесячного платежа составляет 500 000 рублей. Более того, Серов платит зарплату всему обслуживающему персоналу и помощникам.

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