Сбежавшие из России Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США

Сбежавший из России молодой режиссер Александр Молочников опубликовал совместный снимок в социальной сети с Кристиной Орбакайте и Чулпан Хаматовой. Встреча знаменитостей произошла в Нью-Йорке.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» — подписал публикацию Молочников.

Стоит отметить, что Орбакайте уже много лет живет на две страны. В России артистка строит карьеру певицы, снимается в кино и выступает на корпоративах, а в США у наследницы Примадонны живет семья.

Напомним, после начала СВО на Украине некоторые представители шоу-бизнеса отреклись от России и уехали за границу. В их числе оказалась актриса Чулпан Хаматова, которая неоднократно критиковала власть страны и даже сообщила о намерении отказаться от всех государственный званий полученных в РФ.

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