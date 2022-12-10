Максим Галкин* поделился семейным снимком. На фото моложавая Алла Пугачёва в шортиках и сапогах-чулках обнимает дочку Лизу.
Шоумен разместил в своём микроблоге фотографию жены и дочки.
"Мои девчонки", — подписал снимок артист.
Примадонна с дочкой Лизой запечатлены на фоне голубого бассейна. Народная артистка СССР одета в чёрные шортики и кофту с открытыми плечами. На ногах и певицы — длинные сапоги. Дочка звёздной пары Лиза одета в юбку с шотландской клеткой и белую футболку. Наряд девочки напоминает школьную униформу.
Для Аллы Борисовны время, похоже, течёт вспять, так как она с каждым днём только молодеет.
Поклонники певицы принялись восхищаться матерью и дочерью.
"Как Лизонька выросла, Алла Борисовна шикарная. Очень сильно люблю вас";
"Самые красивые девчонки, одна другой краше";
"Алла Борисовна всё моложе и моложе", — писали фолловеры под снимком.
Ранее Максим Галкин похвастался достижениями Пугачёвой, которая получила звание одной из влиятельных женщин мира.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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