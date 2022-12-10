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Галкин* показал помолодевшую Пугачёву и дочку Лизу: Мои девчонки

Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился семейным снимком. На фото моложавая Алла Пугачёва в шортиках и сапогах-чулках обнимает дочку Лизу.

Галкин* показал помолодевшую Пугачёву и дочку Лизу: Мои девчонки

Шоумен разместил в своём микроблоге фотографию жены и дочки.

"Мои девчонки", — подписал снимок артист.

Примадонна с дочкой Лизой запечатлены на фоне голубого бассейна. Народная артистка СССР одета в чёрные шортики и кофту с открытыми плечами. На ногах и певицы — длинные сапоги. Дочка звёздной пары Лиза одета в юбку с шотландской клеткой и белую футболку. Наряд девочки напоминает школьную униформу.

Для Аллы Борисовны время, похоже, течёт вспять, так как она с каждым днём только молодеет.

Поклонники певицы принялись восхищаться матерью и дочерью.

"Как Лизонька выросла, Алла Борисовна шикарная. Очень сильно люблю вас";

"Самые красивые девчонки, одна другой краше";

"Алла Борисовна всё моложе и моложе", — писали фолловеры под снимком.

Ранее Максим Галкин похвастался достижениями Пугачёвой, которая получила звание одной из влиятельных женщин мира.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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