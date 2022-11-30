Пугачёва занимается ликвидацией своей последней компании в РФ

Певица Алла Пугачёва, проживающая в Израиле, в данный момент занимается ликвидацией последней своей российской компании, которая у неё осталась на родине.

Как сообщает "Октагон", компания Пугачёвой называется "АБП". Её задачей в своё время была организация концертов Примадонны, а также руководство радиостанцией "Алла", которое функционировало в 2010 году. Официально компания возглавляла директор Пугачёвой Елена Чупракова.

Известно, что с 2019 по 2021 годы доходы компании Пугачёвой сократились в 23 раза — фирма стала приносить всего 3 миллиона в год. 23 ноября было подано заявление о ликвидации компании "АБП". Рассмотреть его обещают 1 декабря, озвучив по нему заключение.

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