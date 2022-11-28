Пугачёва сделала новые пластические операции в Израиле на миллион рублей

73-летняя Алла Пугачёва покинула Россию после начала спецоперации и обосновалась в Израиле. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич убеждена, что певица сделала очередную пластику за границей. Специалист проанализировала последние фотографии примадонны и сделала вывод, что омоложение Пугачёвой обошлось в миллион рублей.

"Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами, думаю, обошлась Пугачёвой в 350 тысяч рублей", — рассказала Ковалевич в беседе с "Комсомольской правдой".

Также не стоит забывать про регулярные инъекции ботокса и филлеров, указала бьюти-эксперт.