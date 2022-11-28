Газманов молчал о проблемах в семье 18 лет: "Дочке пендель не дашь"

Народный артист РФ Олег Газманов молчал о проблемах в семье 18 лет.

В эфире Первого канала Газманов рассказал, что воспитание сыновей ему даётся гораздо легче, чем дочери. По его словам, дочке "пендель не дашь", поэтому приходится быть ласковым отцом. Когда как с сыновьями ему полегче.

"Ребят мне воспитывать легче, чем девочку. Ей пенделя не дашь. Нужно быть ласковым отцом. С парнями мне полегче. С удовольствием передаю им мужские качества", — рассказал Газманов в эфире программы "Жить здорово!".

Дочери эстрадного певца и исполнителя известных песенных хитов "Есаул", "Морячка", "Мои ясные дни" Марианне всего 18 лет. В этом году она посетила бал дебютанток в Доме Пашкова, где произвела фурор.

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