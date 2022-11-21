Газманов обвинил Галкина* в предательстве

Певец Олег Газманов обвинил покинувшего Россию Максима Галкина* в предательстве, поскольку он порочит страну, находясь за границей.

"Мы были дружны. Но он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", — сказал народный артист России.

Газманов диагностировал у Галкина* "комплексом эмигранта", поскольку юморист "плюёт назад" и "ругает Россию, чтобы "оправдать отъезд".

"Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело", — подчеркнул певец.

Ранее Газманов посоветовал бегущим из страны артистам не выражать своё несогласие с позицией РФ, а жить за границей молча.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.