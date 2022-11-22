На "Евровидении-2023" изменят правила голосования из-за сговора жюри в 2022 году

На конкурсе песни "Евровидении-2023" который пройдёт в британском Ливерпуле, изменят правила голосования из-за сговора жюри в 2022 году.

На официальном сайте конкурса говорится, что в 2022 году было выявлено "беспрецедентное нарушение при голосовании".

По словам представителей конкурса "Евровидение", организаторами была создана группа из членов EBU, которая будет отвечать за честное голосование. В сообщении также говорится, что одним из нововведений станет голосование зрителей из любой страны, даже той, которая не принимает участие в конкурсе.

Будет ли входить в их число Россия, которая была отстранена от участия, неизвестно.