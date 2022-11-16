Елена Королёва, внучка Людмилы Гурченко, занялась продажей дачи своей бабушки, расположенной в деревне Глаголево. Причиной тому стали финансовые проблемы, пишет "Комсомольская правда". Родственникам удалось разделить наследство лишь спустя четыре года после смерти актрисы.
Дом площадью 150 квадратных метров на участке в 10 соток выставлен на продажу. По мнению риелтора Андрея Ковалёва, который был знаком с Гурченко, дача вряд ли будет продана быстро, поскольку рынок перенасыщен предложениями.
"Максимум, что можно за неё выручить, — 8 млн рублей. Может, даже меньше. Продать сейчас можно только за копейки. Да, это хороший район, и Гурченко все помнят", — сказал он.
Ковалёв посоветовал родственникам артистки сдавать дачу в аренду за 20 — 30 тысяч рублей в месяц.
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