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Вика и Вадим Цыгановы продали собственный дом, чтобы помочь Донбассу

Шоу-бизнес

Советская и российская певица Вика Цыганова на протяжении восьми лет регулярно посещает республики Донбасса. Артистка выступает в госпиталях, поднимая моральный дух военнослужащих и мирных жителей.

Во время беседы с Борисом Корчевниковым в программе "Жизнь и судьба" муж Цыгановой Вадим признался, что ради помощи Донбассу продал собственный дом. Супруги приняли это решение ещё до начала спецоперации.

"Я поехал на три дня в Донецк и остался там на 27 дней. И вот эти деньги, которые были от дома, они очень помогли нашим военным, специалистам и мобилизованным. Я был счастливым человеком, потому что мог помогать", — рассказал Вадим Цыганов.

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Автор: Мария Карева
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