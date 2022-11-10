Брутер призвал сделать статус добровольца более почётным

Участники боевых действий должны получать определённый статус, особенно те, для кого это решение было добровольным. Об этом заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя Pravda.Ru закон о статусе ветерана для добровольцев.

"Этот закон нужно было принимать раньше, и статус добровольца должен был быть более почётным", — считает он.

Кроме этого, по мнению Брутера, добровольцам необходимо было предоставить возможность пополнять ряды российской армии с самого начала спецоперации. Также он отметил, что этот закон никак не отразится на бюджете.

"Всё, что касается нескольких десятков тысяч людей максимум, никак повлиять не может", — объяснил Брутер.

Ранее в Госдуме приняли закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований. Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.