Народный артист России Филипп Киркоров был шокирован, когда узнал, что вокалист группы "Dельта" Константин Легостаев пропал в Сочи.
"Господи, кошмар какой, что происходит?" — прокомментировал он новость.
Артист рассказал журналистам Телеканала "360", что общался с Легостаевым по телефону за несколько часов до исчезновения.
На данный момент известно, что лидер группы "Dельта" в Сочи снимал новый клип на песню "Русалка".
Киркоров пояснил, что с лауреатом фестиваля "Песня года" у них не было дружеских отношений, но певец охарактеризовал Легостаева как "нормального, талантливого парня".
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