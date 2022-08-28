Собчак рассказала о процедуре в бассейне с мужчиной и свечками: "Дико неловко"

Ксения Собчак рассказала о необычной процедуре под названием Watsu в бассейне с мужчиной. Она призналась, что услуга вогнала её в краску.

Журналистка поведала, как окунулась в чудесную атмосферу с мужчиной, бассейном и свечками. Ксения призналась, что забеспокоилась, так как ей ничего заранее не объяснили, а только заверили: "Вам точно понравится".

Началось всё с того, что накачанный мужчина в плавках в тёмной комнате предложил ей узнать друг друга поближе.

"Сажусь. Вся на нервах. Уже проклинаю все и чувствую себя дико неловко. Но тут мужчина в плавках зажигает благовония, делает пасы руками и говорит что-то о гармонии", — написала Ксения.

Дальше всё происходящее Собчак описала словами: "Начинается чудесное". В бассейне её носил на руках терапевт, вытягивая позвоночник и переворачивал "странным образом".

Уже минут через пять ты впадаешь в медитацию с невероятным ощущением невесомости. Звучит крипово, но это невероятный экспириенс", — объяснила звезда ТВ и интернета.

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