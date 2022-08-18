Российская исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, впервые стала мамой. Певица сообщила подписчикам, что родила дочь.
В среду Монеточка написала в своих соцсетях, что отправляется в роддом.
"Счастливо оставаться, лузеры!", – пошутила она над подписчиками.
Ранее исполнительница столкнулась с тем, что кто-то из подписчиков обнародовал в Сети адрес её новой квартиры в Москве. Звезда пожаловалась, что не чувствует себя в безопасности и будет продавать недвижимость.
А позже стало известно, что певица переехала жить в Литву.
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