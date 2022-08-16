Карьера певца Андрея Макаревича в последнее время не складывается: в России его концерты отменяются друг за другом, с европейскими выступлениями тоже возникли большие проблемы.
На фоне предложения о запрете выдачи шенгенских виз гражданам РФ концертный тур Макаревича по другим странам находится теперь под большим вопросом.
В своём блоге артист напомнил, что россияне — какие-никакие, но всё-таки люди, которые являются очень разными, поэтому призвал их всех не стричь под одну гребёнку.
Певец отметил, что хоть он и остаётся при своём мнении по поводу россиян и спецоперации, и защищать их не собирается, такие ограничения в отношении граждан РФ являются перебором.
"Я не защищаю россиян. Я понимаю, в глазах мира на них лежит пятно. И на мне тоже, да. Но всё-таки это люди. И люди очень разные. И не надо мазать всех одной краской.
Если говорить о каких-то гастролях, на которые нас приглашали на протяжении последнего года — большое количество стран планировали, большой тур — это всё подвисло под большим вопросом", — сказал Макаревич.
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