Звёздный адвокат Андрей Алешкин заявил, что Макаревича могут привлечь к административной ответственности.
Музыкант, руководитель группы "Машина времени" Андрей Макаревич уехал в Израиль после своих слов про специальную военную операцию (СВО) на Украине. По мнению Алешкина, Макаревича могут привлечь в России как к уголовной, так и к административной ответственности. Однако, по словам юриста, наиболее вероятен второй исход.
"Скорее всего, его будет ожидать административная ответственность по дискредитации действий правительства России — это до 50 тысяч рублей", — заявил Алешкин в ходе беседы с "Day.ru".
Адвокат посоветовал музыканту пока не возвращаться в РФ, потому что возможна депортация или запрет на въезд.
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