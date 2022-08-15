Адвокат Алешкин: Макаревича могут привлечь к административной ответственности

Звёздный адвокат Андрей Алешкин заявил, что Макаревича могут привлечь к административной ответственности.

Музыкант, руководитель группы "Машина времени" Андрей Макаревич уехал в Израиль после своих слов про специальную военную операцию (СВО) на Украине. По мнению Алешкина, Макаревича могут привлечь в России как к уголовной, так и к административной ответственности. Однако, по словам юриста, наиболее вероятен второй исход.

"Скорее всего, его будет ожидать административная ответственность по дискредитации действий правительства России — это до 50 тысяч рублей", — заявил Алешкин в ходе беседы с "Day.ru".

Адвокат посоветовал музыканту пока не возвращаться в РФ, потому что возможна депортация или запрет на въезд.