Украинцев возмутила беззаботно отдыхающая в Мексике Анна Седакова

Певица Анна Седакова в своих соцсетях рассказала фанатам, что сейчас находится на отдыхе в Мексике, сопроводив свой рассказ фото в соблазнительном купальнике.

Седакова поведала подписчикам, что местом для своего мексиканского отдыха выбрала легендарное место — роскошную виллу, владельцем которой был когда-то наркобарон Пабло Эскобар.

Артистка осталась под большим впечатлением от виллы.

"Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства. Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", — поделилась Седакова впечатлениями от Мексики с фанатами.

Однако пользователи негативно восприняли описание виллы и отдыха бывшей солистки группы "ВИА Гра". Они считают, что Седаковой безразлична ситуация на Украине, раз она предпочитает об этом не говорить. Украинские СМИ также критикуют певицу по этому поводу.