Певица Анна Седакова в своих соцсетях рассказала фанатам, что сейчас находится на отдыхе в Мексике, сопроводив свой рассказ фото в соблазнительном купальнике.
Седакова поведала подписчикам, что местом для своего мексиканского отдыха выбрала легендарное место — роскошную виллу, владельцем которой был когда-то наркобарон Пабло Эскобар.
Артистка осталась под большим впечатлением от виллы.
"Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства. Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", — поделилась Седакова впечатлениями от Мексики с фанатами.
Однако пользователи негативно восприняли описание виллы и отдыха бывшей солистки группы "ВИА Гра". Они считают, что Седаковой безразлична ситуация на Украине, раз она предпочитает об этом не говорить. Украинские СМИ также критикуют певицу по этому поводу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.