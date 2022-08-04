Жена Петросяна решила бороться с критикующими её образы при помощи адвоката

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, часто выкладывает в своих соцсетях фото, и ей очень не нравится, когда подписчики не ценят по достоинству выбранные ею образы. В таких случаях жена комика часто резко отвечает недоброжелателям, ставя их на место.

Теперь же Брухунова решила быть ещё более жёсткой, и привлекать адвоката в самых возмутительных, по её мнению, случаях.

Так, днём ранее Брухунова сочла оскорбительным мнение стилиста Ирины Агапончик, которая выразила свою точку зрения по поводу её пляжных фото из Турции. Жена Петросяна попросила комментатора высказываться в подобном духе на странице стилиста, а саму Агапончик пообещала "приструнить" при помощи юриста.

"Не могу поблагодарить Вас за хамские высказывания в мой адрес, но отправила публикацию с Вашим "бесценным” мнением своему адвокату", — привёл слова Брухуновой Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее Брухунова уже говорила, что хотела бы, чтобы самых ярых любителей комментировать чужую личную жизнь преследовали в уголовном порядке.