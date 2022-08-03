Стилист раскритиковала пляжные образы жены Петросяна: "Каждый наряд старит"

Образы, которые подбирает для себя Татьяна Брухунова, молодая 33-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна, нередко вызывают у общественности недоумение.

Это касается и нарядов, которые Брухунова выбирает на отдыхе — сейчас она вместе с мужем и сыном наслаждается солнцем и морем в Турции. Опубликованное женой Петросяна фото на странице в соцсети вызвало у подписчиков недоумение и вопросы по поводу вкуса у женщины.

С пользователями согласна и стилист Ирина Агапончик, которая считает, что все наряды, которым отдаёт предпочтение Брухунова, сильно добавляют ей возраста и делают образ "крестьянским".

"Эта девушка так и просит всем своим видом, чтобы к её фамилии подставляли слово "мадам". Каждый наряд старит. Длинные платья в пол смотрятся шикарно на высоких девушках и в сочетании с ультрамодными аксессуарами. Сумочка в цветочек, конечно, здесь не вяжется. Также не разделяю странную любовь мадам Брухуновой к сомнительным головным уборам. Здесь надо чётко знать тренды, иначе любая кепка-шляпка превратит вас в огородницу", — сказала Агапончик в беседе с порталом BLITZ+.