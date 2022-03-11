Брухунова восторженно попрощалась с "Макдоналдсом": "Давай, до свидания!"

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовалась тому, что американская сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" уходит с российского рынка.

Татьяна Брухунова восторженно приняла перемены, которые происходят в нашей стране. Жена юмориста высказывается за развитие отечественного бизнеса.

"Давай, до свидания!" — написала Татьяна под снимком рядом с закрывшимся "Макдональдсом".

Для "изгнания" американской корпорации из России Татьяна, которая всегда предпочитала ярко наряжаться, облачилась во всё чёрное.

Подписчики прокомментировали такой энтузиазм жены юмориста.

"Ещё бы палец показала. Извините Татьяна!"; "Кормить сотрудников сети, которые потеряли работу, вы будете?"; "Мы на нашей картошечке жили и жить будем"; "Открыть на их месте пельменные, блинные, чебуречные, кафе мороженого", — писали фолловеры под постом Брухуновой.

Ранее Татьяна заявила, что готова бесплатно рекламировать российских производителей.

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