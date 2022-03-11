Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовалась тому, что американская сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" уходит с российского рынка.
Татьяна Брухунова восторженно приняла перемены, которые происходят в нашей стране. Жена юмориста высказывается за развитие отечественного бизнеса.
"Давай, до свидания!" — написала Татьяна под снимком рядом с закрывшимся "Макдональдсом".
Для "изгнания" американской корпорации из России Татьяна, которая всегда предпочитала ярко наряжаться, облачилась во всё чёрное.
Подписчики прокомментировали такой энтузиазм жены юмориста.
"Ещё бы палец показала. Извините Татьяна!";
"Кормить сотрудников сети, которые потеряли работу, вы будете?";
"Мы на нашей картошечке жили и жить будем";
"Открыть на их месте пельменные, блинные, чебуречные, кафе мороженого", — писали фолловеры под постом Брухуновой.
Ранее Татьяна заявила, что готова бесплатно рекламировать российских производителей.
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