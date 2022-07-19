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Объявивший об уходе со сцены Меладзе даст концерт в Монако

Шоу-бизнес

В начале августа у российского певца Валерия Меладзе запланировано выступление в Монако. И всё бы ничего, но ещё два месяца назад артист объявил о завершении своей музыкальной карьеры и желании кардинально поменять сферу деятельности.

Объявивший об уходе со сцены Меладзе даст концерт в Монако

По мнению музыкального продюсера Сергея Лаврова, причина будущего появления Меладзе на сцене Монако банальна и легко объяснима — всё дело в очень приличном гонораре за выступление. Продюсер уверен, что любой артист из РФ был бы счастлив выступить за такие деньги.

"Цена не разглашается, но Валера получит около 50 тысяч евро, скорее всего. Обычно билет стоит до полутора тысяч евро", — цитирует Лаврова портал BLITZ+.

Лавров уточнил, что в данном случае речь идёт не о традиционном выступлении в концертном зале, а о появлении певца в элитном казино.

"Это не концертный зал, это казино в Монако. Там собирается богатая публика, Монако могут себе позволить только очень состоятельная публика или сбежавшие преступники русскоговорящие", — уточнил продюсер.

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Автор: Светлана Нерадовская
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