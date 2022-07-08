Появился список звёзд, концерты которых запрещены в РФ: Меладзе, Змфира, Шевчук

В Интернете опубликован перечень артистов, которые попали в "стоп-лист". Их концерты запретили в России.

"СтарХит" пишет, что "чёрные списки" с именами запрещённых звёзд распространили среди успешных российских промоутеров. Всего в запретном перечне числится около 30 имён и названий групп. Все перечисленные знаменитости так или иначе критиковали спецоперацию на Украине.

Часть знаменитостей из "стоп-листа" эмигрировали и продолжают активную концертную деятельность за рубежом.

Один из промоутеров в беседе подтвердил, что перечень, появившийся в Сети, верный, однако в него постоянно вписывают всё новые имена нежелательных лиц, концертная деятельность которых в России невозможна.

В перечне есть имена тех, кто громко заявил о своей позиции по поводу СВО (Юрий Шевчук, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, Алексей Котрнев, Оксимирон), так и те, чей протест прошёл относительно незаметно (Би-2, Вася Обломов, "Каста", "Алоэ Вера", певица Муся Тотибадзе).

Творчество некоторых музыкантов попало под запрет после их антивоенных клипов. К таким относятся певица Земфира и группа "Литл Биг" во главе с Ильёй Прусикиным.

Ранее группа Little Big выпустила клип о милитаризме под названием "Маленькая отмена большого поколения". В середине мая певица Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь.