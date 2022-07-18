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Лолита исполнила песню в поддержку Пугачевой

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская поддержала уехавшую из России Аллу Пугачеву, исполнив на концерте в московском клубе Gipsy 17 ее песню "Не делайте мне больно, господа". 

Перед этим артистка высказалась против культуры отмены:

"Я все время думаю про это слово "отмена", твою мать, оно меня так раздражает, я вообще против отмены чего-либо".

Помимо этого, певица сказала, что без Аллы Пугачевой "мы не были бы свободны на сцене".

Сама Лолита не раз признавалась в любви к России, отказываясь от эмиграции:

"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь при всех моих разных обстоятельствах, неправильном моральном и этическом поведении. Меня страна всегда обнимала. А страна — это люди".

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Автор: Ольга Лазарева
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