Лолита исполнила песню в поддержку Пугачевой

Певица Лолита Милявская поддержала уехавшую из России Аллу Пугачеву, исполнив на концерте в московском клубе Gipsy 17 ее песню "Не делайте мне больно, господа".

Перед этим артистка высказалась против культуры отмены:

"Я все время думаю про это слово "отмена", твою мать, оно меня так раздражает, я вообще против отмены чего-либо".

Помимо этого, певица сказала, что без Аллы Пугачевой "мы не были бы свободны на сцене".

Сама Лолита не раз признавалась в любви к России, отказываясь от эмиграции:

"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь при всех моих разных обстоятельствах, неправильном моральном и этическом поведении. Меня страна всегда обнимала. А страна — это люди".