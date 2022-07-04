Валерия отменила ближайшие концерты из-за состояния здоровья

Певица Валерия сообщила, что физически не может дать концерты, запланированные ею на ближайшее время.

Восстановление от перенесённого коронавируса заняло у артистки намного больше времени, чем она планировала, и, к её большому сожалению, петь она пока нормально не может.

"Сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем не могу", — оправдалась Валерия.

Объявленные ранее концерты певицы в Краснодаре, Пятигорске и Сочи переносятся на осень.

Валерия уточнила, что уже купленные на её выступления билеты остаются в силе. В завершении она призналась своим поклонникам в любви, попросив её "понять и простить".