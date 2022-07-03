Молодой ухажёр Волочковой перестал скрываться и признался балерине в любви

Анастасия Волочкова показала своего молодого воздыхателя, который обратился к звезде балета с трогательными признаниями.

Экс-прима Большого театра снова интригует публику. На этот раз в любовные сети балерины попал совсем юный паренёк. На фото запечатлен молодой стройный блондин, который нежно обнимает Волочкову.

Выяснилось, что под чары звезды балета попал общественный деятель Вадим Стукалов. Он разместил в своём микроблоге фото с танцовщицей.

Под снимком молодой человек оставил комментарий, который заставил подписчиков балерины сгорать от любопытства.

"Каждый мой приезд к Насте такой теплый и радушный. Обожаю тебя всем сердцем! Готовим сюрприз в Коломне!" — написал Вадим.

Ранее Анастасия Волочкова обеспечила своему воздыхателю бюджетный отдых на Мальдивах. Звезда нашла способ очутиться в райском уголке планеты с женихом абсолютно бесплатно.