Анастасия Волочкова показала своего молодого воздыхателя, который обратился к звезде балета с трогательными признаниями.
Экс-прима Большого театра снова интригует публику. На этот раз в любовные сети балерины попал совсем юный паренёк. На фото запечатлен молодой стройный блондин, который нежно обнимает Волочкову.
Выяснилось, что под чары звезды балета попал общественный деятель Вадим Стукалов. Он разместил в своём микроблоге фото с танцовщицей.
Под снимком молодой человек оставил комментарий, который заставил подписчиков балерины сгорать от любопытства.
"Каждый мой приезд к Насте такой теплый и радушный. Обожаю тебя всем сердцем! Готовим сюрприз в Коломне!" — написал Вадим.
Ранее Анастасия Волочкова обеспечила своему воздыхателю бюджетный отдых на Мальдивах. Звезда нашла способ очутиться в райском уголке планеты с женихом абсолютно бесплатно.
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