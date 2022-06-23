Лоза: Шатунов ничего не сделал для успеха

Музыкант Юрий Лоза заявил, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов стал знаменит благодаря таланту одного из основателей музыкального коллектива Сергея Кузнецова.

В ночь на 23 июня Шатунов умер в машине скорой помощи от обширного инфаркта на 49 году жизни.

По словам Лозы, в эстрадной музыке успех зависит от стечения обстоятельств и воли случая. Взлёт карьеры Шатунова произошёл не из-за его трудолюбия или музыкального таланта. Он просто оказался "в нужное время в нужном месте", считает Лоза.

"Юра Шатунов не занимался музыкой, не сильно в ней понимал. Взяли бы другого мальчика — был бы другой мальчик. Да, так случилось, он стал очень популярен. Такая наша жизнь. Иногда она выносит людей, которые ничего для успеха не делали", — сказал музыкант в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Шатунов стал популярным благодаря текстам песен, которые написал композитор, поэт и основатель группы Сергей Кузнецов.