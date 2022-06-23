Российский исполнитель Дмитрий Маликов близко к сердцу воспринял неожиданный уход из жизни своего коллеги, бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.
Маликов отметил, что он и Шатунов входили в четвёрку самых популярных исполнителей России в начале 90-ых годов. Но, к сожалению, из этой четвёрки, несмотря на достаточно молодой возраст, на сегодняшний день в живых остались только двое музыкантов.
"Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х — начала 90-х. Осталось двое. Светлая память Юре и Жене!" — сказал Маликов.
Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что у 48-летнего артиста ночью остановилось сердце. Это произошло в машине скорой помощи, прибывшей на вызов к внезапно почувствовавшему себя плохо музыканту.
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