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Автор Юлиана Смирнова

Соведущие "Вечернего Урганта" Михеева и Гудков встретились в "Останкино"

Шоу-бизнес

Соведущих программы "Вечерний Ургант" Михееву и Гудкова заметили в коридорах "Останкино".

Соведущие "Вечернего Урганта" Михеева и Гудков встретились в "Останкино"

Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева опубликовала видео из телецентра "Останкино".

На кадрах ведущая специальной рубрики "Острый репортаж" Алла Михеева бежит по коридору "Останкино" и обнимается с другим соведущим "Вечернего Урганта" Александром Гудковым. Поклонники программы обрадовались, так как это видео может свидетельствовать о скором возвращении "Вечернего Урганта".

Слухи о закрытии вечернего шоу начались после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Представители Первого канала быстро отреагировали на шумиху и заявили, что развлекательное шоу просто не вписывается в повестку дня. Однако после этого ведущий Иван Ургант выехал из России, и слухов стало ещё больше. Но в середине апреля Ургант вернулся и заявил, что теперь собирается погрузиться в работу.

На данный момент никаких официальных дат возвращения "Вечернего Урганта" не называют.

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Автор: Юлиана Смирнова
Темы иван ургант алла михеева первый канал
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