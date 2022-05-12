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Автор Игорь Рябов

Первый канал назвал чушью информацию о закрытии "Вечернего Урганта"

Шоу-бизнес

В пресс-службе Первого канала сообщили, что информация о закрытии шоу "Вечерний Ургант" не соответствует действительности.

Первый канал назвал чушью информацию о закрытии "Вечернего Урганта"

"Собачья чушь", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

В четверг, 12 мая телеведущая Ксения Собчак написала в соцсетях, что шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" больше не появится в эфире Первого канала. Об этом общественность проинформировала, выразив по поводу закрытия программы своё искреннее сожаление.

"Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки", — сообщила Собчак.

К этой записи телеведущая прикрепила видеозапись, на которой видно, как рабочие разбирают студию, где проходили съёмки шоу.

После того, как президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, Иван Ургант с семьёй уехал в Израиль, однако потом он вернулся в Москву. Где он сейчас и чем занимается — неизвестно. Однако появилась информация, что Ургант продаёт свою элитную недвижимость в столице и в Московской области.

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Автор: Игорь Рябов
Темы иван ургант первый канал ксения собчак владимир путин
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