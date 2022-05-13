Борис Щербаков заявил, что гордится внесению в "чёрный список" Латвии

Народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что гордится тем, что его имя оказалось в "чёрном списке" Латвии, потому что туда попали только патриоты своей страны.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 13 мая озвучил список нежелательных для страны лиц. В этот список попали 102 гражданина РФ, в том числе актёры и режиссёры Василий Ливанов, Борис Галкин, Владимир Гостюхин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, Николай Бурляев, Борис Щербаков. Также в этот список ранее включили российских телеведущих, музыкантов и журналистов, таких как Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Полина Гагарина, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Никита Михалков, Владимир Машков.

"Я не огорчён, а наоборот! Очевидно, внесены патриоты России, и я горжусь, что они считают меня таковым. Потому что я таковым и являюсь", — сказал Щербаков изданию "Газета.Ru".